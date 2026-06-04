Griffe fasulle Settemila capi per 2,4 milioni
Un blitz ha sequestrato 7.000 capi falsi di marchi di lusso, per un valore di 2,4 milioni di euro. Tra le merci trovate borse, accessori e vestiti contraffatti pronti per essere distribuiti nel mercato europeo. L’operazione ha coinvolto diverse località e ha portato al fermo di numerosi capi d’abbigliamento e accessori non autorizzati. Le autorità hanno sequestrato merce destinata alla vendita illegale di prodotti di marca.
Maxi blitz contro il falso lusso: sequestrate settemila griffe taroccate per 2,4 milioni. Borse, accessori e capi d’abbigliamento dei più noti marchi internazionali pronti a invadere il mercato europeo. Ma il viaggio della merce contraffatta si è fermato a Malpensa, dove la Gdf e l’ Agenzia delle Dogane hanno portato a termine una vasta operazione contro il traffico internazionale di prodotti falsi. Il bilancio: settemila articoli sequestrati per un valore commerciale stimato in oltre 2,4 milioni. Un colpo significativo ai circuiti della contraffazione, che utilizzano lo scalo varesino come punto di transito verso il mercato italiano ed europeo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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