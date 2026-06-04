Griffe fasulle Settemila capi per 2,4 milioni

Notizia in breve

Un blitz ha sequestrato 7.000 capi falsi di marchi di lusso, per un valore di 2,4 milioni di euro. Tra le merci trovate borse, accessori e vestiti contraffatti pronti per essere distribuiti nel mercato europeo. L’operazione ha coinvolto diverse località e ha portato al fermo di numerosi capi d’abbigliamento e accessori non autorizzati. Le autorità hanno sequestrato merce destinata alla vendita illegale di prodotti di marca.