Fiumicino centinaia di lavoratori irregolari | i capi li seguivano col Gps maxi multa da 4 milioni

La Guardia di Finanza ha scoperto che oltre 600 lavoratori a Fiumicino erano impiegati con contratti Co. senza rispettare le regole, e che i capi li seguivano tramite dispositivi GPS. La scoperta ha portato a una maxi multa di 4 milioni di euro. L’indagine ha evidenziato irregolarità nel rapporto tra datori di lavoro e dipendenti, con controlli sui sistemi di monitoraggio utilizzati in modo illecito.

La Guardia di Finanza ha scoperto che oltre 600 lavoratori erano falsamente inquadrati con contratti Co.Co.Co. invece che come dipendenti, con evasione contributiva superiore a 4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Cinque lavoratori irregolari e menù privo di informazioni. Maxi multa da 20.000 euroNella giornata di ieri, i carabinieri della stazione di Priverno, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo... Temi più discussi: Maxi evasione contributiva a Roma: scoperti oltre 600 lavoratori irregolari nella logistica; Fiumicino, incendio nella notte al campo Garbaglia: distrutto il bar del Fiumicino Calcio. Si indaga per dolo; Il canyon sepolto di Fiumicino: la valle del Paleo-Tevere; Prima una bomba carta, poi le fiamme nella notte: il VIDEO dell’incendio allo stadio del Fiumicino. Fiumicino, centinaia di lavoratori irregolari: i capi li seguivano col Gps, maxi multa da 4 milioniOltre 600 lavoratori in tutta Italia inquadrati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), ma che nascondevano veri e propri rapporti di lavoro subordinato. È quanto rileva ... fanpage.it Fiumicino – Oltre 600 lavoratori monitorati con Gps falsamente autonomi, società evade 4 milioni di euroL'azienda attiva nei settori della logistica e distribuzione in tutta Italia dovrà rispondere delle tutele assistenziali e previdenziali negate FIUMICINO - I ... etrurianews.it Radio DolceMusica by ITR. . ROMA 08/04/2026 – LAVORATORI IN NERO, EVASIONE PER 4 MLN DI EURO Scoperti a Fiumicino oltre 600 lavoratori irregolari. Accertata evasione contributiva per oltre 4 milioni di euro. #ITRRADIOTV #roma #evasione #guard - facebook.com facebook Fiumicino, il "trucco" dei contratti Co.Co.Co per 600 lavoratori: maxi evasione da 4 milioni ift.tt/LkHPBJe x.com