Juventus premiati Anghelè e Lenzini a Borgaro | il comunicato e tutti i dettagli che riguardano Next Gen e Women

A Borgaro, due calciatori della squadra sono stati premiati in occasione di un evento ufficiale. Il comunicato della società ha confermato il riconoscimento per Anghelè e Lenzini, atleti coinvolti nelle attività del settore giovanile e femminile. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti e ha riguardato anche le squadre di Next Gen e Women.

Juventus, premiati Anghelè e Lenzini a Borgaro. Due riconoscimenti molto importanti per i calciatori bianconeri. Ecco di cosa si tratta. Giornata speciale in casa Juventus. Lenzini e Anghelè sono stati premiati a Borgaro. Alla giocatrice della Women è stato assegnato il riconoscimento alla carriera Ermelindo Bacchetta. Mentre al calciatore della Next Gen quello dedicato a Gaetano Scirea per l’attitudine in campo e la correttezza. COMUNICATO – « Quella di ieri – lunedì 23 marzo 2026 – è stata una serata caratterizzata dai colori bianconeri a Borgaro Torinese. A Martina Lenzini è stato assegnato il premio alla carriera “Ermelindo Bacchetta”: un riconoscimento speciale per un’atleta a tutto tondo che negli ultimi cinque anni è diventata uno dei riferimenti della Juventus Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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