In Spagna, il numero di persone iscritte alla previdenza sociale ha raggiunto i 22 milioni, segnando un record storico. Il premier ha pubblicato un video sui social il 6 aprile 2026, indossando una maglia con il numero 22, per celebrare questa cifra. Non sono stati forniti dettagli su come si sia arrivati a questo risultato o sui settori che contribuiscono maggiormente a questa crescita.

La Spagna ha raggiunto il traguardo storico di 22 milioni di iscritti alla previdenza sociale, un dato che il premier Pedro Sánchez ha celebrato pubblicamente il 6 aprile 2026 attraverso un video sui social in cui indossa una maglia con il numero 22. Il risultato emerge in un periodo complesso per l’Europa, segnato da instabilità nei mercati energetici e conflitti in Medio Oriente. Il governo spagnolo attribuisce questo successo a una strategia coordinata che ha permesso l’inserimento di quasi 3,4 milioni di nuovi lavoratori tra il 2018 e l’attuale momento. L’impatto del modello energetico sulla competitività industriale. La crescita occupazionale di Madrid non è un caso statistico, ma l’effetto di investimenti massicci nelle energie pulite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spagna, record di 22 milioni di occupati: il segreto è il green

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