Truffa da 3 milioni di euro nel Reatino | incassavano fondi Ue per l'agricoltura per terreni occupati

Una truffa da circa 3 milioni di euro coinvolge un gruppo che, per 13 anni, ha percepito fondi europei destinati all'agricoltura dichiarando terreni occupati illegalmente. I responsabili dovranno restituire l’intera somma e pagare sanzioni per un totale di 2,5 milioni di euro. L’indagine ha portato alla scoperta di questa frode riguardante contributi pubblici e terreni occupati senza autorizzazione.

Per 13 anni avrebbero incassato contributi agricoli dichiarando terreni illegalmente in loro possesso: ora devono restituire 3 milioni e pagare 2,5 milioni di sanzioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Brignano, truffa da oltre un milione di euro sui fondi europei per l’agricoltura: denunciata imprenditrice Truffa ai fondi Ue nel messinese, Procura Europea e carabinieri sequestrano quasi mezzo milione di euroQuattro imprenditori agricoli indagati per frode aggravata nell’ambito di contributi europei. Altri aggiornamenti su Truffa da 3 milioni di euro nel Reatino... Temi più discussi: Storie italiane 2025/26 - Catania: sventata truffa da 3 milioni ai danni di un'anziana - 23/03/2026 - Video; Sventata truffa da 3 milioni, così una fioraia e un avvocato volevano svuotare il conto di un'anziana; Catania, truffa ai danni di un'anziana: due indagati; Tentano di sottrarre 3 milioni a un'anziana, due misure cautelari. Truffa da tre milioni di euro all’Unione Europea per 3 milioni di euro: denunciate tre persone, una di NettunoTruffa da tre milioni di euro all’Unione Europea per 3 milioni di euro: denunciate tre persone, una di Nettuno - ... ilgranchio.it Maxi truffa da 3 milioni di euro ai danni di un’anziana: ordinanza cautelare per dueGli agenti della squadra mobile su disposizione della Procura di Catania, hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di un uomo di 51 anni e di una donna di 48, indagati a vario titolo per ci ... gazzettinonline.it Diverse famiglie, anche italiane, sono state coinvolte in quella che si è rivelata essere una vera e propria truffa. Partita da un fatto reale e che coinvolge gli Stati Uniti, nulla ha a che vedere con clienti e consumatori al di fuori dei confini statunitensi. Come funzi - facebook.com facebook Una nuova truffa usa il nome di Amazon e sta colpendo l'Italia, per rubare dati e soldi attraverso un finto rimborso: ispirato a una vicenda reale combina elementi reali, carta stampata e richieste digitali rendendo la truffa difficile da riconoscere x.com