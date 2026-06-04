Il governo ha annunciato che nel 2026 saranno destinati 6 miliardi di euro a progetti di energia solare, mare e vento, come parte delle misure del Green Deal. La decisione segue una modifica nelle modalità di gestione dei fondi europei, con un maggiore coinvolgimento di risorse nazionali. La scelta di usare il debito pubblico per finanziare queste iniziative ha suscitato interrogativi sulla sostenibilità finanziaria e sulla compatibilità con le regole europee.

Come cambierà la gestione dei fondi europei dopo la svolta di Meloni?. Perché l'uso del debito pubblico per il Green Deal crea paradosso?. Chi gestirà concretamente i sei miliardi destinati a sole e vento?. Quali ostacoli impediscono la tassazione degli extraprofitti in Europa?.? In Breve Investimenti da 6 miliardi previsti per il 2026 su sole, mare e vento.. Amendola critica Fitto per la gestione centralizzata dei fondi di coesione.. Giorgetti punta alla tassazione europea degli extraprofitti per sostenere la transizione.. Il governo propone una legge delega per la fissione nucleare nazionale.. La svolta verde di Meloni: il negoziato energetico che cambia la strategia italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Green Deal: Meloni vince, 6 miliardi per sole, mare e vento nel 2026

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