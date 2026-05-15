Earth Day | non possiamo permetterci di passare da un Green Deal a un War Deal

In occasione della Giornata della Terra, si evidenzia come siano necessari interventi concreti per affrontare le questioni ambientali senza ricorrere a soluzioni militari o approcci aggressivi. Secondo un articolo pubblicato da un membro di un comitato di redazione di un sito di un'alleanza italiana, è importante mantenere un equilibrio tra politiche di sostenibilità e strategie di tutela, evitando che le iniziative ambientali si trasformino in conflitti o azioni di guerra.

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TESTO di Flavia Belladonna, del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato il 16 aprile 2026 Dalla lotta alla crisi climatica all’esplosione della spesa militare globale, il mondo sta spostando risorse e priorità nella direzione opposta a quella dello sviluppo sostenibile. Ma la Terra resta un sistema chiuso che impone urgenti azioni e l’assunzione di responsabilità comuni. 1970. In prima pagina sul New York Times esce, a firma di Joseph Lelyveld, l’articolo sulla prima Giornata della Terra. Titolo: Milioni partecipano alle celebrazioni della Giornata della Terra in tutto il Paese. Chi avrebbe detto che, più di 50 anni dopo, proprio gli Stati Uniti, con l’amministrazione Trump, sarebbero passati da alleati a nemici della Terra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AI DramaThey Called Him Useless. Then He Shattered the Arena. Sullo stesso argomento Leggi anche: Green deal da abolire, così la guerra in Iran cambia tutto «Il Green deal è stato un fallimento»Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d’Italia Alessandro Ciriani durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. L’Overshoot Day è un campanello d’allarme, ma anche un’opportunità. Trasformiamo l’allarme in motivazione: possiamo migliorare la qualità della vita riducendo l’impronta ecologica e guidare il cambiamento verso un modello rigenerativo. #ConsciousPlanet x.com Un primo tentativo su Google Maps / Earth di Kamyshovo reddit Earth Day: non possiamo permetterci di passare da un Green Deal a un War DealDalla lotta alla crisi climatica all’esplosione della spesa militare globale, il mondo sta spostando risorse e priorità nella direzione opposta a quella dello sviluppo sostenibile. Ma la Terra resta ... ansa.it