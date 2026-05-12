Dopo la perturbazione che ha interessato la regione, il cielo si apre con sole e vento, mentre il mare rimane molto mosso a Levante. Le condizioni meteo tra il Ponente e lo Spezzino mostrano un miglioramento, anche se il vento sulle creste appenniniche supera i 60 kmh. Le temperature si stabilizzano, e le previsioni indicano un cambiamento nel quadro climatico che continuerà nei prossimi giorni.

? Punti chiave Come cambieranno le condizioni meteo tra il Ponente e lo Spezzino?. Perché il vento sulle creste appenniniche supererà i 60 kmh?. Quando arriveranno i temporali previsti per il settore del Levante?. Cosa causerà la nuova mareggiata di Libeccio prevista per giovedì?.? In Breve Umidità sotto il 30% nel settore centrale e raffiche oltre 60 kmh in Appennino.. Onde fino a 3 metri a Libeccio sulle coste dello Spezzino tra lunedì e martedì.. Mercoledì 13 maggio temporali nello Spezzino e deboli piovaschi nel Genovese centro-orientale.. Giovedì 14 maggio rovesci nel Levante e nuova mareggiata di Libeccio nel Ponente.. Il sistema di bassa pressione che ha colpito la Liguria si sposta verso i Balcani questo martedì 12 maggio 2026, lasciando spazio a una giornata caratterizzata da sole e vento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria: sole e vento dopo la perturbazione, mare agitato a Levante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Vento forte e mare agitato, scatta l'allerta meteoLa Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo valido dalla mezzanotte del 26 marzo fino alle 23:59 dello stesso...

Allerta gialla: vento a 74 km/h e mare agitato sulla costaUn fronte di vento in arrivo sulla costa romagnola e su Cesenatico impone l’attivazione immediata dell’allerta gialla numero 30.

Argomenti più discussi: Meteo, tempo stabile: giornata di sole e vento sulla Liguria; Meteo Liguria: sole e vento martedì, instabilità mercoledì; Meteo, giornata di sole e vento per Genova e la Liguria: tempo stabile fino al fine settimana; Meteo in Liguria, sole fino a sabato. Domenica tornano il freddo e il maltempo.

AUTOCAR. S.A.S. DI PINTUS R., BEVILACQUA F. E C - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Cosa fare a Milano per una settimana? reddit

Meteo, tempo stabile: giornata di sole e vento sulla LiguriaMeteo, tempo stabile: giornata di sole e vento sulla Liguria ... msn.com