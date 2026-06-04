I legali di Grazia Minetti annunciano che sono pronti a chiedere risarcimenti danni per il pregiudizio subito dal bambino. La richiesta riguarda articoli pubblicati sul giornale «Fatto», nonché servizi trasmessi nelle trasmissioni «Report» e «Cartabianca». La decisione segue le pubblicazioni che, secondo i legali, hanno arrecato danno all’immagine e alla reputazione del minore. Nessuna altra informazione sui dettagli o sui tempi delle eventuali azioni legali.

A spiegarlo è il comunicato firmato il 3 giugno dalla procuratrice generale Francesca Nanni e trasmesso al ministro della Giustizia e poi al Quirinale. Proprio da qui potrebbe aprirsi un secondo fronte. I legali - Antonella Calcaterra, Emanuele Fisicaro e Paolo Siniscalchi - hanno preso atto dell’esito delle verifiche e hanno confermato le iniziative per il risarcimento dei danni. Le prime richieste riguardano oltre cinquanta articoli del Fatto quotidiano, comprese le edizioni online, e la puntata di Report del 3 maggio (oltre a quella di Cartabianca del 28 aprile). Il danno, spiegano, è legato soprattutto al pregiudizio arrecato al minore: nelle prossime settimane è fissato il primo incontro per la mediazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Grazia Minetti, i legali: «Pronti a chiedere i danni per il pregiudizio arrecato al bimbo»

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