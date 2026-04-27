Grazia di Mattarella a Minetti | il Quirinale scrive a Nordio Lei | Notizie false su di me Legali al lavoro

Il 27 aprile 2026 si è diffusa una comunicazione ufficiale riguardante il caso Minetti, con il Quirinale che ha scritto al ministro della Giustizia. La stessa Minetti ha commentato negando le notizie diffuse, affermando che i legali sono al lavoro per chiarire la sua posizione. Questa vicenda si aggiunge a una serie di episodi giudiziari che coinvolgono l'ex parlamentare, con sviluppi recenti legati a decisioni di grazia e comunicazioni ufficiali.

ROMA – Riecco un altro “caso Minetti”. Oggi, 27 aprile 2026, con un’inusuale lettera indirizzata al ministero della Giustizia, fino al 1999 chiamato di Grazia e Giustizia, il Quirinale ha chiesto chiarimenti al ministro Carlo Nordio su “supposte falsità” nell’istruttoria che ha poi portato alla firma del presidente Mattarella al provvedimento di clemenza. La bolla è scoppiata dopo un’inchiesta del “Fatto Quotidiano” che ha snocciolato una serie di elementi non lusinghieri sulla vita attuale di Minetti e avanzando dubbi sulla regolarità dell’adozione di un minore con gravi problemi di salute. Aspetto, quest’ultimo, che sarebbe stato determinante nel via libera alla grazia.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Grazia di Mattarella a Minetti: il Quirinale scrive a Nordio. Lei: “Notizie false su di me. Legali al lavoro” Notizie correlate Il Quirinale scrive a Nordio: "Verifiche sulla grazia a Nicole Minetti"Dopo l'articolo del Fatto sul caso della grazia a Nicole Minetti, arrivata dopo l'adozione di un bambino in Uruguay, la Presidenza della Repubblica... Grazia a Nicole Minetti, Il Quirinale scrive a Nordio: "Servono verifiche urgenti"AGI - Il Quirinale chiede approfondimenti sui requisiti per la grazia a Nicole Minetti. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, Travaglio: Mattarella ha cancellato due condanne...; Un Travaglio poco aggraziato; Giuseppe Cipriani jr., il compagno di Nicole Minetti graziata da Mattarella, era socio di Jeffrey Epstein; Grazia a Nicole Minetti: polemica sul Ministero della Giustizia. Grazia di Mattarella a Minetti: il Quirinale scrive a Nordio. Lei: Notizie false su di me. Legali al lavoroRiecco un altro caso Minetti. Oggi, 27 aprile 2026, con un'inusuale lettera indirizzata al ministero della Giustizia, fino al 1999 chiamato di Grazia e Giustizia, il Quirinale ha chiesto chiarimenti ... firenzepost.it Dubbi sulla grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede spiegazioni a Nordio sul minore abbandonatoLa grazia a Nicole Minetti - ex consigliera regionale della Lombardia, vicinissima a Silvio Berlusconi, condannata per i casi Ruby e Rimborsopoli - aveva ... fanpage.it Mattarella ha chiesto chiarimenti al ministero della Giustizia sulla domanda di grazia di Nicole Minetti x.com Grazia a Minetti, l'irritazione di Mattarella: chieste informazioni urgenti a Nordio. Si rischia il caso politico >> https://buff.ly/slQcjg3 - facebook.com facebook