Nicole Minetti ha presentato una richiesta di risarcimento danni a 16 giornalisti e opinionisti, tra cui Travaglio, Berlinguer e Ranucci. La richiesta è legata a dichiarazioni e articoli pubblicati negli ultimi mesi. La causa è stata depositata presso un tribunale. Minetti chiede un risarcimento economico per presunti danni morali e di immagine. La vicenda riguarda le affermazioni fatte pubblicamente e sui media nei confronti della stessa.

E’ il momento della rivalsa, anche economica. Dopo le minacce, arrivano anche le carte bollate: Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani, tramite i loro legali, hanno avviato “ le azioni risarcitorie già preannunciate in relazione alla violenta campagna mediatica della quale i loro assistiti sono vittime”. In particolare, le iniziative giudiziarie per il risarcimento del danno, “ormai irrimediabilmente consumato sul piano morale, sono state intraprese anche in ragione della totale mancanza di rispetto nei confronti di un minore, e sposto senza alcuna sensibilità su numerose testate nazionali ed internazionali” si legge nella nota firmata dagli avvocati Antonella Calcaterra, Emanuele Fisicaro e Paolo Siniscalchi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nicole Minetti chiede maxi risarcimenti a Travaglio, Berlinguer, Ranucci e altri 14 giornalisti e opinionisti

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