La Procura generale di Milano ha comunicato che, dopo accertamenti svolti negli ultimi mesi, non sono stati trovati elementi che contraddicano le prove già ottenute e che hanno portato alla grazia concessa all’ex igienista dentale e consigliera regionale. La procura ha inoltre smentito un articolo del Fatto Quotidiano, confermando che non ci sono novità o fatti nuovi emersi in relazione alla vicenda.

La Procura generale di Milano afferma che dagli “accertamenti” svolti nell’ultimo mese e mezzo, “non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito” che ha portato alla “concessione della grazia” all’ex igienista dentale e consigliera regionale della Lombardia Nicole Minetti. In una lunga nota in cui viene ripercorsa l’intera vicenda la Procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, spiega che in particolare sono “smentite” sia da “dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive” che da quelle “rese ai carabinieri da persone informate sui fatti” le “affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Nicole Minetti negli ultimi anni”, rivelazioni “rese originariamente al Fatto Quotidiano dalla massaggiatrice, dapprima con modalità anonime ed in seguito con indicazione del proprio nominativo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Niente rogatoria sulla testimone”. Grazia a Nicole Minetti, la procura generale di Milano conferma il parere e smentisce il Fatto Quotidiano

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