Il Presidente della Repubblica ha confermato di aver preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che non suggeriscono motivi per riconsiderare il provvedimento di clemenza già adottato nei confronti di Nicole Minetti. La decisione è stata comunicata ufficialmente, chiudendo così il caso senza ulteriori approfondimenti o azioni legali.

Il Colle chiude il caso della grazia a Minetti. "Preso atto" delle conclusioni della procura di Milano, fanno sapere dal Quirinale Una conclusione contestata però da Il Fatto Quotidiano, che ha sottolineato come quegli accertamenti siano stati effettuati senza rogatorie internazionali e, soprattutto, senza sentire i testimoni scovati dal quotidiano. Comunque, per il Colle il caso Minetti è chiuso. Tuttavia il Quirinale ha voluto sottolineare come “da oltre undici anni, quando una domanda di grazia è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti, il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia, senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie della grazia”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Grazia a Minetti, per il Quirinale il caso è chiuso: “Prendiamo atto delle conclusioni della procura generale di Milano”

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MATTARELLA GRAZIA MINETTI: LAUDIO DI BERLUSCONI RIAPRE IL CASO

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