Il Presidente della Repubblica ha formalmente riconosciuto le conclusioni della Procura Generale di Milano. Dopo aver ricevuto la richiesta, ha preso atto della documentazione presentata senza aggiungere commenti o decisioni pubbliche. La decisione segue le procedure previste e non implica ulteriori azioni immediate da parte delle autorità. La comunicazione ufficiale è stata trasmessa al Ministero della Giustizia, completando così il procedimento avviato in precedenza.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti sulla grazia concessa a Nicole Minetti, «ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano », in base alle quali «non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato». È quanto si legge in una nota del Quirinale. Nicole Minetti (foto Ansa). La nota del Quirinale. «Si ricorda – per corretta e autentica informazione – che, da oltre 11 anni, quando una domanda di grazia è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti, il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia, senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie della grazia», si legge poi nella nota, in un passaggio dal tono polemico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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© Lettera43.it - Grazia a Minetti, Mattarella «prende atto» delle conclusioni della Procura Generale di Milano

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Perché la grazia concessa da Mattarella a Minetti è un atto altissimo

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