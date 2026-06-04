Il presidente della Repubblica ha comunicato di aver preso atto delle conclusioni della procura riguardo al caso Minetti. La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano ha concluso che non ci sono motivi per rivalutare il provvedimento di grazia già concesso. Nessuna decisione è stata presa in merito, e il presidente ha confermato la sua posizione senza ulteriori interventi.

Home > Politica > “L’Autorità Giudiziaria competente – la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano – ha condotto gli accertamenti, richiesti dalla Presidenza della Repubblica e sollecitati dal Ministero della Giustizia, sulla asserita infondatezza delle condizioni che hanno portato alla concessione della grazia alla signora Minetti. La Procura Generale, su presunti fatti raffigurati in notizie di stampa, ha disposto accurate verifiche in ogni direzione necessaria, per il tramite degli organismi di polizia italiani e dell’Interpol, giungendo alla conclusione che essi non corrispondono al vero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Caso Minetti, Mattarella prende atto delle conclusioni della procura: “Non vi sono motivi per rivalutare grazia”

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