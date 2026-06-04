Mattarella prende atto delle conclusioni della procura e chiude il caso Minetti | no motivi per rivalutare la grazia

Notizia in breve

La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano ha concluso le indagini sul caso Minetti, confermando che non ci sono motivi per rivedere la decisione di concedere la grazia. Il presidente della Repubblica ha preso atto di queste conclusioni e ha deciso di chiudere ufficialmente il caso, senza ulteriori provvedimenti o approfondimenti.