Mattarella prende atto delle conclusioni della procura e chiude il caso Minetti | no motivi per rivalutare la grazia
La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano ha concluso le indagini sul caso Minetti, confermando che non ci sono motivi per rivedere la decisione di concedere la grazia. Il presidente della Repubblica ha preso atto di queste conclusioni e ha deciso di chiudere ufficialmente il caso, senza ulteriori provvedimenti o approfondimenti.
"L'Autorità Giudiziaria competente - la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano - ha condotto gli accertamenti, richiesti dalla Presidenza della Repubblica e sollecitati dal Ministero della Giustizia, sulla asserita infondatezza delle condizioni che hanno portato alla concessione della grazia alla signora Minetti. La Procura Generale, su presunti fatti raffigurati in notizie di stampa, ha disposto accurate verifiche in ogni direzione necessaria, per il tramite degli organismi di polizia italiani e dell'Interpol, giungendo alla conclusione che essi non corrispondono al vero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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