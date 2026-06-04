Il Quirinale ha deciso di non rivalutare il provvedimento di grazia concesso alla signora Minetti. In una comunicazione ufficiale, si afferma che non ci sono motivi per riconsiderare la decisione già presa. La questione si è conclusa con questa conferma, senza ulteriori approfondimenti o revisioni.

Il Quirinale chiude il caso sulla grazia concessa alla signora Minetti e conferma la piena correttezza del provvedimento. Dopo le verifiche richieste dalla Presidenza della Repubblica e sollecitate dal Ministero della Giustizia, la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano ha concluso che i presunti fatti riportati da alcune notizie di stampa “non corrispondono al vero”. Una valutazione di cui il Presidente della Repubblica ha preso atto “con rispetto”, ribadendo la propria fiducia nella Magistratura. Secondo quanto si legge nella nota diffusa dal Quirinale, gli accertamenti sono stati condotti “in ogni direzione necessaria”, anche attraverso gli organismi di polizia italiani e l’ Interpol. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Grazia a Minetti, il Quirinale chiude il caso: “Nessun motivo per rivalutare il provvedimento”

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MATTARELLA GRAZIA MINETTI: LAUDIO DI BERLUSCONI RIAPRE IL CASO

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