Urbino incidente in moto | morto un centauro chiusa in entrambe le direzioni la Statale 73 bis

Notizia in breve

Un motociclista è morto in un incidente avvenuto sulla strada statale 73 bis, al km 2,8 vicino a Urbino. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle circostanze dello schianto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La strada resterà chiusa fino a quando non sarà completata la ricostruzione dell’accaduto.