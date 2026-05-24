Urbino incidente in moto | morto un centauro chiusa in entrambe le direzioni la Statale 73 bis
Un motociclista è morto in un incidente avvenuto sulla strada statale 73 bis, al km 2,8 vicino a Urbino. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle circostanze dello schianto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La strada resterà chiusa fino a quando non sarà completata la ricostruzione dell’accaduto.
URBINO Tragico schianto con la moto: morto un centauro, chiusa la strada in entrambe le direzioni. Sinistro mortale sulla strada statale 73 Bis Var di Urbino, al km 2,8 all?altezza di. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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