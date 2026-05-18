Secondo incidente in due ore sull'A1 a Frosinone | traffico bloccato in entrambe le direzioni
Due incidenti si sono verificati sull’autostrada A1 tra Ferentino e Frosinone in un arco di due ore. Alle 7.45, due auto e un furgone si sono scontrati, causando blocchi nel traffico in entrambe le direzioni. Questo episodio segue un altro incidente verificatosi circa due ore prima nello stesso tratto. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. La strada si presenta attualmente congestionata.
Due auto e un furgone si sono scontrate sull'autostrada A1 fra Ferentino e Frosinone intorno alle 7.45, due ore dopo un altro incidente. Intervenuta l'eliambulanza, sei chilometri di code. 🔗 Leggi su Fanpage.it
PAURA SULLA A19: CAMION RIBALTATO E 5 FERITI, 2 IN GRAVI COMDIZIONI
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