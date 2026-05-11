Violenta tempesta di grandine chicchi come palline da golf | danni e alberi caduti

Una violenta tempesta di grandine ha colpito il Bresciano, causando danni significativi. I chicchi di grandine erano di grandi dimensioni, paragonabili a palline da golf, e hanno danneggiato molte strutture. Sono stati segnalati numerosi alberi abbattuti e decine di chiamate ai vigili del fuoco per gestire le emergenze. La zona è stata colpita nel pomeriggio, con effetti visibili su veicoli e abitazioni.

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Tempesta di grandine nel Bresciano: chicchi grossi come palline da golf, alberi caduti e decine di chiamate ai vigili del fuoco. Un violento temporale accompagnato si è abbattuto sulla nostra provincia nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio. Le zone più colpite sembrano essere l’Ovest e.🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Oklahoma, supercella travolge Collinsville: grandine come palline da golf? Punti chiave Come può una supercella generare accumuli di ghiaccio così rapidi? Perché il movimento lento del temporale ha causato danni maggiori?... Maltempo Italia, tempesta di grandine: danni e pauraUn violento nubifragio ha colpito nelle prime ore della mattinata diverse aree urbane, trasformando in pochi minuti strade e piazze in corsi d’acqua... Argomenti più discussi: Meteo, cambia tutto: le previsioni per Monza e Brianza; Maltempo Turchia, violenta tempesta di vento a Gaziantep: tetti divelti, auto danneggiate e strade allagate | VIDEO; Clima impazzito: grandine grossa come noci flagella la Bassa veronese; Maltempo India, violenta tempesta di sabbia si abbatte su Kalyan: forti venti e visibilità ridotta | VIDEO. Ribes de Freser, Catalogna, #Spagna Il 21 aprile 2026, in Spagna, una violenta #tempesta di #grandine ha colpito il comune di Ribes de Freser. Nel pomeriggio, il maltempo ha letteralmente ricoperto il centro abitato di grandine, lasciando le strade coperte d x.com Bloccato in una sorprendente tempesta di neve ad aprile mentre facevo car camping nelle Rockies reddit Oklahoma, cavalli in fuga sotto una tempesta di grandine: chicchi grandi come palline da golfLa scena è stata ripresa nei pressi di Burns Flat, in Oklahoma, USA, dove una violenta ondata di maltempo ha colpito l’area con raffiche di vento e una grandinata eccezionale. Nel video, diventato vir ... msn.com