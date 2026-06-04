Grandi e piccoli diritti alla meta - Il diritto all’istruzione ecco i vincitori del progetto

Da latinatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la cerimonia di questa mattina nella sala De Pasquale, sono stati premiati i vincitori della terza edizione del progetto scolastico “Grandi e piccoli diritti alla meta - Il diritto all’istruzione”. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti del Comune e di un comitato provinciale dell’Unicef. Il progetto è stato realizzato in collaborazione tra le due entità e si concentra sul diritto all’istruzione.

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Si è svolta questa mattina, nella sala De Pasquale del Comune di Latina, la cerimonia di premiazione della terza edizione del progetto scolastico “Grandi e piccoli diritti alla meta - Il diritto all’istruzione”, nato dalla collaborazione tra il Comune di Latina e il comitato provinciale Unicef di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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