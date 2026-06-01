L’attore Richard Gere ha partecipato al World Urban Forum, sottolineando l’importanza di un’abitazione sicura. Ha affermato che senza una casa stabile non ci sono salute, istruzione o lavoro duraturo. Gere ha parlato dell’impegno della sua fondazione nel sostegno ai diritti abitativi, evidenziando la necessità di affrontare la crisi abitativa a livello globale. La sua presenza ha portato attenzione sulla questione delle condizioni abitative e sul ruolo delle organizzazioni nel promuoverne il miglioramento.

Tramite la sua Gere Foundation e insieme all'organizzazione spagnola HOGAR SÍ (di cui siede nel cda insieme alla moglie Alejandra), sta collaborando con il programma delle Nazioni Unite UN-Habitat per porre il problema dei senzatetto al centro del dibattito globale sull'edilizia abitativa. Un tema del quale ha parlato anche al World Urban Forum, svoltosi recentemente a Baku, in Azerbaigian, con un videomessaggio che ha preceduto la proiezione del suo documentario What Nobody Wants To See, che esplora le tensioni tra le diverse realtà della vita urbana, spesso ignorate o rese invisibili. Come spiegato in un’intervista a Euronews, a... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Richard Gere in prima linea per il diritto alla casa: «Senza un’abitazione sicura non c’è salute, non c’è istruzione, non c’è lavoro stabile»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Janick Gers Lifestyle: Iron Maidens Power Source Who Actually Lives a Simple Life

Notizie e thread social correlati

Homer Gere chiama suo padre Richard Gere ogni giorno: i consigli del divo al figlio, nuova star di Euphoria 3Homer Gere, figlio dell’attore Richard Gere, ha dichiarato di chiamare suo padre ogni giorno.

Homer Gere, il figlio di Richard Gere che ha appena debuttato in Euphoria, è già uno dei nomi più chiacchierati di HollywoodHomer Gere, figlio di Richard Gere, ha debuttato nella serie televisiva Euphoria, recitando accanto a Sydney Sweeney.

Temi più discussi: Ingegnere Prova Iphone Dopo 20 Anni Di Android. | Speciale 200k John Stones (A8ndmq3ewt); Homer Gere è il nuovo volto di Hollywood: tutto quello che c'è da sapere sul figlio di Richard Gere; Jennifer Lopez, regina delle rom-com, ha ancora paura dei baci sul set; STASERA SU MEDIASET.

Prima del cinema, Homer si è iscritto alla Brown University dove ha studiato psicologia e arti visive, laureandosi nel 2024 #Euphoria #HomerGere #RichardGere x.com

Euphoria 3: il figlio di Richard Gere debutta nella serie HBO e racconta il caos del suo primo setHomer Gere, figlio dell’attore Richard Gere, è una delle nuove sorprese della terza stagione di Euphoria. L’attore ha raccontato come è stato entrare all’improvviso in una delle serie più discusse deg ... comingsoon.it

Paul Schrader e Richard Gere svelano perché hanno atteso così a lungo prima di lavorare di nuovo insiemePaul Schrader ha diretto di nuovo l'attore Richard Gere nel film I Tradimenti, a distanza di molti anni dal successo di American Gigolo, ecco perché è passato così tanto tempo tra i due progetti. movieplayer.it