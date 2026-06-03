Università progetto Corda | ecco vincitori e vincitrici del 2025-26

Oggi nell’Aula Magna dell’università di Parma sono stati consegnati gli attestati ai vincitori del progetto CORDA 2025-2026, un’iniziativa di orientamento tra scuole superiori e università. La cerimonia ha riconosciuto le migliori proposte presentate dagli studenti, coinvolti in attività di orientamento e formazione. L’evento ha segnato la conclusione del percorso per gli studenti selezionati, che riceveranno il riconoscimento ufficiale del loro impegno.

Consegna attestati oggi nell’Aula Magna dell’Università di Parma per vincitori e vincitrici del progetto CORDA 2025-2026, iniziativa di orientamento che unisce scuole superiori e Università.Il progetto CORDA, che ha raggiunto la 25esima edizione, ha vissuto oggi la sua cerimonia conclusiva per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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