Gran Premio di Misano c' è il sì della Provincia | si punta al 2031 Evento strategico per il territorio

Notizia in breve

Il consiglio provinciale ha approvato con voto favorevole gli accordi di rinnovo per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. La decisione riguarda l’organizzazione dell’evento al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” fino al 2031. La seduta si è svolta mercoledì 3 giugno, confermando l’importanza strategica dell’appuntamento per il territorio.