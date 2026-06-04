Gran Premio di Misano c' è il sì della Provincia | si punta al 2031 Evento strategico per il territorio
Il consiglio provinciale ha approvato con voto favorevole gli accordi di rinnovo per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. La decisione riguarda l’organizzazione dell’evento al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” fino al 2031. La seduta si è svolta mercoledì 3 giugno, confermando l’importanza strategica dell’appuntamento per il territorio.
Nella seduta di mercoledì (3 giugno), il consiglio provinciale ha approvato a maggioranza gli accordi di rinnovo per l'organizzazione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Il rinnovo per il biennio 2027-2028, con la possibilità di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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