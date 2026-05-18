Gran Premio di Misano ok al nuovo accordo | Rimini investirà fino al 2031 ecco quanto
Durante la seduta congiunta delle Commissioni Consiliari sono stati approvati senza voti contrari due schemi di accordo relativi al rinnovo della convenzione tra il Comune e la Provincia di Rimini. L’intesa prevede un investimento di Rimini fino al 2031, senza che siano stati espressi voti contrari. La decisione è stata presa con 17 favorevoli e 9 astenuti nella Prima Commissione, e con 18 favorevoli e 9 astenuti nella Sesta Commissione.
La seduta congiunta della prima e sesta Commissione Consiliare ha approvato, con nessun contrario (17 favorevoli e 9 astenuti per la Prima Commissione; 18 favorevoli e 9 astenuti per la Sesta), lo schema di accordo per il rinnovo della convenzione che lega il Comune e la Provincia di Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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