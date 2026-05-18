Gran Premio di Misano ok al nuovo accordo | Rimini investirà fino al 2031 ecco quanto

Da riminitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la seduta congiunta delle Commissioni Consiliari sono stati approvati senza voti contrari due schemi di accordo relativi al rinnovo della convenzione tra il Comune e la Provincia di Rimini. L’intesa prevede un investimento di Rimini fino al 2031, senza che siano stati espressi voti contrari. La decisione è stata presa con 17 favorevoli e 9 astenuti nella Prima Commissione, e con 18 favorevoli e 9 astenuti nella Sesta Commissione.

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La seduta congiunta della prima e sesta Commissione Consiliare ha approvato, con nessun contrario (17 favorevoli e 9 astenuti per la Prima Commissione; 18 favorevoli e 9 astenuti per la Sesta), lo schema di accordo per il rinnovo della convenzione che lega il Comune e la Provincia di Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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