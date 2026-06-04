Una tempesta di breve durata ha provocato ingenti danni a un borgo, abbattendo alberi di grandi dimensioni e danneggiando alcuni monumenti storici. Il fenomeno atmosferico, durato circa dieci minuti, ha causato la caduta di tronchi e ha compromesso un monumento ai caduti, riportando danni visibili. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni ad abitazioni. La zona è stata interessata da un downburst, un fenomeno atmosferico che ha scaricato intense raffiche di vento.

Come ha fatto un fenomeno di dieci minuti a sradicare tronchi enormi? Quali danni ha subito il monumento ai caduti durante la tempesta? Quante abitazioni sono rimaste completamente scoperchiate dal passaggio del vento? Come potrà il comune finanziare la ricostruzione dei danni strutturali??? In Breve Vigili del Fuoco registrano 74 interventi totali, di cui 60 per danni da maltempo. Fenomeno avvenuto martedì pomeriggio con raffiche capaci di sradicare tronchi da un metro. Danni str . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Graffignana, il downburst distrugge il borgo: danni ai monumenti

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