Un violento temporale si è abbattuto su Graffignana, in provincia di Lodi, causando danni significativi. Le persone presenti hanno descritto la situazione come un’esperienza da autolavaggio, con pioggia intensa e raffiche di vento. In meno di dieci minuti, il maltempo ha provocato allagamenti e danni a strutture e veicoli, rendendo necessarie operazioni di soccorso e interventi di emergenza. La conta dei danni è ancora in corso.

Graffignana (Lodi) – “Sembrava di essere all’interno di una macchina in un autolavaggio. In meno di dieci minuti si è scatenato l’inferno ”. Con questa immagine forte e drammatica il sindaco di Graffignana, Giovanni Scietti, commenta il violentissimo fortunale, nella fattispecie un probabile fenomeno di downburst, che martedì pomeriggio si è abbattuto con inaudita foga sul centro Lodigiano, lasciando dietro di sé una scia di distruzione. Il bilancio dei danni, sia nel settore pubblico che in quello privato, è pesante e richiede interventi d’urgenza. “Fare un conto economico preciso al momento è impossibile” ammette il primo cittadino, ma è evidente che la cifra finale sarà ingente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

© Ilgiorno.it - Il maltempo lascia il segno, Graffignana nella morsa: “Dieci minuti da incubo, lunga la conta dei danni”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maltempo, alberi sradicati dal vento e auto colpite: la conta dei danni nella Tuscia | FOTOIl maltempo di ieri nella Tuscia ha provocato danni significativi, con alberi sradicati e auto danneggiate in vari comuni.

Migliora la situazione a Ortona dopo il maltempo, ma restano criticità sul territorio mentre inizia la conta dei danniDopo le abbondanti piogge delle ultime ore, la situazione a Ortona sta lentamente tornando alla normalità, anche se alcune zone continuano a...

Temi più discussi: Il maltempo lascia il segno, Graffignana nella morsa: Dieci minuti da incubo, lunga la conta dei danni; Il maltempo si abbatte su Graffignana: attimi di paura; Nel Lodigiano 74 interventi per maltempo, tromba d'aria colpisce Graffignana; Nel Lodigiano 74 interventi per maltempo, tromba d'aria colpisce un Comune.

Il maltempo lascia il segno, Graffignana nella morsa: Dieci minuti da incubo, lunga la conta dei danniLa tempesta ha danneggiato numerosi tetti e l’antenna Wi-fi del Comune. Il sindaco Giovanni Scietti: strage di alberi. Tanti cittadini si sono subito rimboccati le maniche ... msn.com

Il maltempo si abbatte su Graffignana: attimi di pauraPer dieci minuti pioggia, vento e grandine hanno sconvolto il paese. In settant’anni non si era mai vista una cosa simile ... ilcittadino.it