Un downburst di dieci minuti ha causato danni a Lodi, abbattendo tetti e danneggiando un asilo nido. Sono stati effettuati 74 interventi di soccorso per rimuovere detriti e mettere in sicurezza le strutture colpite. Il vento forte ha scoperchiato diversi edifici e provocato danni all’interno dell’asilo. Non sono stati segnalati feriti gravi. La protezione civile ha monitorato la zona e avviato le operazioni di ripristino.

Come ha fatto un fenomeno di soli dieci minuti a scoperchiare i tetti?. Quali danni ha subito l'asilo nido dopo il passaggio del downburst?. Perché il sindaco ha parlato di un vero e proprio miracolo?. Quanto tempo servirà per ripristinare la viabilità sulla provinciale 189?.? In Breve Downburst a Graffignana con raffiche di vento vicine ai 100 chilometri orari. Dieci abitazioni e quattro capannoni industriali con tetti scoperchiati. Asilo nido inagibile e tre alberi storici caduti sul monumento ai caduti. Protezione Civile e Vigili del Fuoco gestiscono allagamenti in tutta la provincia. 74 interventi di soccorso tra allagamenti e tetti scoperchiati nel lodigiano dopo il maltempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lodi, downburst distrugge tetti e asili: 74 interventi di soccorso

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