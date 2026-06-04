Governo | via libera al decreto di attuazione del Patto Ue su migrazione e asilo

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che attua il patto dell’Unione europea su migrazione e asilo. Il provvedimento riguarda le modalità di gestione delle richieste di protezione internazionale e le procedure di accoglienza. La decisione è stata presa senza modifiche rispetto alla versione proposta. Il decreto entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per l’attuazione del patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo. «Una rivoluzione copernicana» per «accompagnare l’immediato ingresso ed entrata in vigore di queste norme, anche forti del fatto che come governo riteniamo di esser stati attori principali del processo riformatore del sistema di asilo a livello europeo» ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa. «Abbiamo voluto con questo intervento, senza depotenziare gli altri cantieri che abbiamo aperto come il disegno di legge migrazione e asilo che già viaggia» in Parlamento, ha aggiunto, «anticipare quelle che ci consentono di dare immediata attuazione a questo processo regolatorio nuovo da parte dell’Unione Europea a partire dal 13 giugno». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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DECRETO FISCALE, VIA LIBERA DEL SENATO: APPROVATO CON 99 SÌ, ORA PASSA ALLA CAMERA

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