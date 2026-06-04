“Il 12 giugno, venerdì, faremo la prima assemblea nazionale. Qualcuno credeva che era impossibile fare il partito degli amministratori in Italia nel centrosinistra. Mi sembra che l’abbiamo fatto, il 12 lo presentiamo, eleggeremo una direzione nazionale. Verranno Elly Schlein e Giuseppe Conte, tutti i leader del centrosinistra, sono amici”. Così l’ assessore al comune di Roma Alessandro Onorato parlando, a margine dei Sustainibility Phygital Expo a Roma, della prima assemblea nazionale del nuovo soggetto politico interno al campo largo dedicato agli amministratori locali, in programma il 12 giugno a Roma. Il giorno dopo, sempre a Roma, sarà invece la volta dell’assemblea costituente di Futuro Nazionale, partito di Roberto Vannacci: “Il diavolo e l’acqua santa”, commenta scherzando Onorato, che poi aggiunge: “La destra in Italia è pazzesca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Governo, Onorato a Meloni e Vannacci: "Facciano pace col cervello"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Referendum giustizia, Meloni: "Col No avremo inondazioni e cavallette, col Sì la pace nel mondo" - VIDEO FAKE CREATO CON AIDurante un comizio, una donna, che si presenta come premier, ha pronunciato una dichiarazione in cui associa il voto \

Governo, Meloni si muove per fare accordo con Vannacci in vista delle elezioni 2027, intesa affidata a Bignami – RUMORSecondo indiscrezioni, il governo sta lavorando a un accordo con un generale in vista delle elezioni del 2027.

Si parla di: E' sempre Cartabianca, l'odio di Enzo Iacchetti: Allora anche lui diventa un mio nemico | Libero Quotidiano.it.

Onorato: Più che il governo Meloni sembra La guerra dei Roses, litigano da prima del referendumL'assessore capitolino Alessandro Onorato commenta i dissidi nella maggioranza a partire dalle recenti epurazioni al ministero della Cultura: Più che il governo sembra La guerra dei Roses, litigano ... la7.it

Vertice Governo Meloni: Hormuz, energia, legge elettorale | Ora più nucleare. Stabilicum: a che punto siamoIl vertice di maggioranza del Governo Meloni a Palazzo Chigi: di cosa si è parlato tra energia, Hormuz e novità sulla legge elettorale ENERGIA E NON SOLO: DI COSA SI È PARLATO OGGI AL VERTICE DI ... ilsussidiario.net