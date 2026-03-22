Durante un comizio, una donna, che si presenta come premier, ha pronunciato una dichiarazione in cui associa il voto

La premier viene mostrata su un palco mentre tiene un comizio e spiega le ragioni del "No" e del "Sì". Il video è stato realizzato con l’intelligenza artificiale Ecco un video fake creato con l'ai de "Il Grande Flagello" sulla Meloni. La premier viene mostrata su un palco mentre tiene un comi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum giustizia, Meloni: "Col No avremo inondazioni e cavallette, col Sì la pace nel mondo" - VIDEO FAKE CREATO CON AI

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