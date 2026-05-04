Bresh ha una nuova fiamma | è Angelica Montini ex amante di Fedez

Recentemente circolano voci riguardo a una nuova relazione del rapper Bresh, che avrebbe una compagna di nome Angelica Montini. Si tratta di una donna che in passato è stata coinvolta sentimentalmente con un noto cantante italiano. Le indiscrezioni si basano su fonti non ufficiali e non sono state confermate da nessuna delle parti coinvolte. La notizia sta attirando l'attenzione dei media e degli appassionati di gossip.

C’è un nuovo gossip che sta facendo parlare il web: quello che vede coinvoltiBresh e Angelica Montini.Solo poco tempo fa il cantante aveva chiuso la relazione con l’influencer Elisa Maino ma oggi avrebbe iniziato a frequentare un’altra persona. Lei sarebbe Angelica Montini, al centro dei pettegolezzi per essere stata l’amante di Fedez. A parlare della possibilenuova fiamma di Breshè stataDeianira Marzanoche ha diffuso un’indiscrezione secondo la quale il cantante e Angelica Montini sarebbero stati avvistati alle Cinque Terre.Ma a dare conferma del flirt non è stato ancora nessuno dei due interessati. C’è da considerare tuttavia che da sempre Bresh non ama stare sotto i riflettori quando si parla di vita sentimentale.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bresh ha una nuova fiamma: è Angelica Montini, ex amante di Fedez Notizie correlate Bresh ha un nuovo amore: avvistato con Angelica Montini, l’ex fiamma di FedezIl cantante Bresh avrebbe una nuova frequentazione, dopo la fine della storia con Elisa Maino. Fedez, l’ex presunta fiamma Angelica Montini pizzicata con il rapper TeduaFedez torna al centro del gossip, ma stavolta in maniera del tutto indiretta e anche involontaria. Contenuti utili per approfondire Bresh ha un nuovo amore: avvistato con Angelica Montini, l’ex fiamma di FedezIl cantante Bresh avrebbe una nuova frequentazione, dopo la fine della storia con Elisa Maino. Si tratterebbe di Angelica Montini, l’ex fiamma di Fedez durante il matrimonio con Chiara Ferragni. Leggi ... fanpage.it Bresh ha una nuova Fidanzata, è l'ex amante di Fedez!Nuovo amore per Bresh dopo la rottura con Elisa Maino? Si parla di un flirt con Angelica Montini, ex amante di Fedez. comingsoon.it