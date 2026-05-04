Bresh ha un nuovo amore | avvistato con Angelica Montini l'ex fiamma di Fedez

Il cantante è stato visto in compagnia di Angelica Montini, nota per essere stata la ex fiamma di un noto rapper durante il suo matrimonio. Questa nuova frequentazione segue la fine della relazione precedente con un' influencer, con cui aveva avuto una storia. Le immagini scattate nei giorni scorsi mostrano i due insieme in un locale, senza ulteriori dettagli sulle intenzioni o sullo stato della loro relazione.

Il cantante Bresh avrebbe una nuova frequentazione, dopo la fine della storia con Elisa Maino. Si tratterebbe di Angelica Montini, l'ex fiamma di Fedez durante il matrimonio con Chiara Ferragni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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