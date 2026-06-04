Nella cerimonia a Gorizia, i nuovi maggiorenni hanno ricevuto una versione della Costituzione italiana tradotta in quattro lingue. La decisione mira a rappresentare la diversità culturale della città, situata al confine tra Italia e Slovenia. La versione multilingue include l'italiano e altre lingue parlate nella zona, con l’obiettivo di favorire la comprensione e il rispetto tra le diverse comunità. La cerimonia ha coinvolto autorità locali e rappresentanti delle comunità linguistiche.

Quali lingue sono state aggiunte al testo della Costituzione italiana?. Come può un documento giuridico riflettere l'identità multiculturale di Gorizia?. Chi può ancora ritirare la copia speciale presso l'ufficio comunale?. Perché il restauro del tempietto neoclassico coincide con questa cerimonia?.? In Breve Oltre 100 ragazzi hanno ricevuto il documento nel Parco del Municipio. Edizione quadrilingue include italiano, sloveno, friulano e tedesco. Partecipano vicesindaco Gatta, assessore Negro, Bernardis e prefetto Fedullo. 307 giovani nati nel 2008 possono ritirare la copia all'ufficio elettorale. Oltre cento nuovi maggiorenni goriziani ricevono la Costituzione quadrilingue nel Parco del Municipio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gorizia: la Costituzione in 4 lingue ai nuovi maggiorenni

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