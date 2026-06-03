A Cupra Marittima, in occasione degli 80 anni della Costituzione, è stata consegnata una copia ai nuovi maggiorenni. L'iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sui principi fondamentali della carta costituzionale. Non sono state previste altre azioni o interventi specifici, né sono stati comunicati dettagli sulle modalità di diffusione o approfondimento dei contenuti. La cerimonia si è svolta in un contesto pubblico, con la presenza di autorità locali e cittadini.

Come influenzeranno i principi costituzionali la vita quotidiana dei giovani cupresi?. Quali esempi di cittadinanza attiva hanno mostrato Avis e Protezione Civile?. Cosa ha esortato a fare il sindaco per evitare la superficialità?. Come si intrecciano la memoria storica e le nuove responsabilità civiche?.? In Breve Il professor Fabrizio De Julis ha illustrato i pilastri giuridici della Carta fondamentale.. Avis Comunale e Protezione Civile hanno presentato esempi di cittadinanza attiva locale.. La cerimonia si è svolta nella sala consiliare di Cupra Marittima.. L'evento celebra l'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cupra Marittima: la Costituzione ai nuovi maggiorenni per gli 80 anni

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