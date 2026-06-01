Angera | la Costituzione ai nuovi maggiorenni celebra

Notizia in breve

A Angera si tiene una cerimonia per consegnare la Costituzione ai nuovi maggiorenni. Durante l'evento, alcuni giovani riceveranno una copia del documento. Inoltre, saranno premiati gli studenti che si sono distinti per meriti scolastici. La cerimonia si svolge in un contesto ufficiale, con la presenza di autorità locali. L'iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sui valori fondamentali della Costituzione e sull'importanza della partecipazione civica.