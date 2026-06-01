Angera | la Costituzione ai nuovi maggiorenni celebra
A Angera si tiene una cerimonia per consegnare la Costituzione ai nuovi maggiorenni. Durante l'evento, alcuni giovani riceveranno una copia del documento. Inoltre, saranno premiati gli studenti che si sono distinti per meriti scolastici. La cerimonia si svolge in un contesto ufficiale, con la presenza di autorità locali. L'iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sui valori fondamentali della Costituzione e sull'importanza della partecipazione civica.
? Punti chiave Chi riceverà la copia della Costituzione durante la cerimonia?. Come verranno premiati gli studenti meritevoli di Angera?. Cosa deve fare ogni cittadino per onorare questa ricorrenza?. Perché il passaggio ai diciottenni è considerato un rito civico?.? In Breve Cerimonia martedì 2 giugno presso il cortile del Palazzo Comunale di Angera. Musica dal vivo a cura del Corpo Musicale Angerese Santa Cecilia. Consegna copie della Costituzione ai neo diciottenni alle ore 11.15. Premiazioni borse di studio per l'anno scolastico 2024-2025. Angera celebra ottant’anni di con la consegna della Costituzione ai giovani. Martedì 2 giugno, il cortile del Palazzo Comunale di Angera ospiterà la cerimonia per l’80° anniversario della nascita della Italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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