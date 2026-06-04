Goretzka richiama la Juventus | ecco la posizione dei bianconeri sul suo possibile ingaggio

La Juventus ha espresso interesse per il centrocampista tedesco, ma al momento non ci sono sviluppi ufficiali o trattative in corso. La società non ha ancora preso una decisione riguardo a un eventuale ingaggio e non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla questione. La possibilità di un trasferimento resta aperta, ma senza conferme ufficiali o piani concreti annunciati.

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