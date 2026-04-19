La Pianese blocca sul pari la Juventus Next Gen I bianconeri scivolano ora in ottava posizione
Nel match tra la Pianese e la Juventus Next Gen, il risultato è rimasto invariato sul punteggio di zero a zero. La partita si è svolta in un campo con le formazioni schierate con il modulo 3-5-2, con i giocatori titolari e i cambi effettuati nel corso del secondo tempo. La piazza si trova ora all’ottava posizione in classifica, dopo questa partita che ha visto entrambe le squadre non segnare.
PIANESE 0 JUVENTUS NEXT GEN 0 PIANESE (3-5-2): Filippis; Masetti, Gorelli, Amey; Tirelli, Bertini, Simeoni, Proietto (30’ st Coccia), Sussi; Fabrizi (42’ st Ongaro), Bellini. Panchina: Nespola, Reali, Colombo, Balde, Peli, Ianesi, Ercolani, Vigiani, Spinosa, Bigiarini, Jasharovski, Nicastro, Xhani. Allenatore Birindelli. JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Mangiapoco; Savio, Gil Puche, Van Aarle; Pagnucco, Anghelè (21’st Licina), Faticanti, Macca (29’st Gunduz), Puczka; Cerri (21’ st Oboadvwoduo), Guerra (29’ st Deme). Panchina: Bruno, Fustaldo, Owusu, Amaradio, Verde, Mazur, Cudrig. Allenatore Brambilla. Arbitro: Leone di Barletta (Schirinzi – Spizuoco).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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