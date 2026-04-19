La Pianese blocca sul pari la Juventus Next Gen I bianconeri scivolano ora in ottava posizione

Nel match tra la Pianese e la Juventus Next Gen, il risultato è rimasto invariato sul punteggio di zero a zero. La partita si è svolta in un campo con le formazioni schierate con il modulo 3-5-2, con i giocatori titolari e i cambi effettuati nel corso del secondo tempo. La piazza si trova ora all’ottava posizione in classifica, dopo questa partita che ha visto entrambe le squadre non segnare.