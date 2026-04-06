Bernardo Silva alla Juventus | quanto offrono i bianconeri per il suo ingaggio Svelata la proposta per portarlo a Torino!

Si parla di un’offerta da parte della Juventus per il calciatore portoghese Bernardo Silva. La società ha presentato una proposta per il suo ingaggio, cercando di portarlo a Torino. La notizia riguarda i dettagli economici della proposta e le intenzioni della squadra di acquistare il giocatore. Al momento, non sono stati forniti altri dettagli ufficiali o conferme da parte delle parti coinvolte.

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