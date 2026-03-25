Meta e Google condannate per i social che creano dipendenza le due batoste per le big tech | la vittoria di una 20enne in California

Una giovane donna ha ottenuto una vittoria legale a Los Angeles contro Meta e Google, ritenute colpevoli di aver contribuito alla dipendenza da social media tra i giovani utenti. La giuria ha deciso che le due aziende sono responsabili di aver creato piattaforme che favoriscono comportamenti compulsivi. La sentenza rappresenta un'importante decisione in ambito legale riguardo alle responsabilità delle grandi aziende tecnologiche.

Una giuria di Los Angeles ha stabilito che Meta e Google sono responsabili della dipendenza da social media sviluppata dai giovani utenti. Al centro del processo la testimonianza di Kaley G.M., ventenne californiana che ha denunciato come YouTube, di proprietà Google, e Instagram, di proprietà Meta, abbiano alimentato la sua depressione e pensieri suicidi fin dall’infanzia. La ragazza, che aveva avuto accesso ai social già a sei anni, ha portato in tribunale insieme alla madre alcune delle aziende tech più potenti al mondo, accusando Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e Snapchat di aver progettato piattaforme pensate per incentivare un consumo compulsivo, a scapito della salute mentale degli utenti più giovani. 🔗 Leggi su Open.online

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