Gonzalo Garcia Juve ritorno di fiamma per l’attaccante spagnolo Ecco a quali condizioni si può fare il colpaccio

L’attaccante spagnolo potrebbe presto tornare a vestire la maglia della squadra di calcio, in seguito a un interesse ravvivato dall’ultimo aggiornamento di mercato. La trattativa si concentra su alcune condizioni specifiche che, se rispettate, potrebbero portare alla conclusione dell’accordo. Le parti coinvolte stanno valutando i dettagli per definire la possibilità di un ritorno, senza ancora aver raggiunto una decisione definitiva.

di Angelo Ciarletta Gonzalo Garcia Juve, ritorno di fiamma per l’attaccante spagnolo. Ecco a quali condizioni si può chiudere il possibile affare. Le news. La Juve ha riacceso i radar su Gonzalo Garcia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centravanti è da tempo nel mirino della dirigenza della Continassa, che non lo ha mai perso di vista dopo le ottime prestazioni fornite durante l’ultimo Mondiale per Club. In quell’occasione, proprio un gol della punta madrilena era costato l’eliminazione alla squadra allora guidata da Igor Tudor. MERCATO JUVE LIVE Il profilo di Gonzalo Garcia risponde perfettamente alle necessità del reparto offensivo juventino: un calciatore giovane, dotato di un innato senso del gol e con ampi margini di crescita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Alla scoperta di Gonzalo García, l'attaccante accostato alla Juve \\ Analisi FcmNewsSport

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