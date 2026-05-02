Gonzalo Garcia Juventus i bianconeri fanno sul serio per lo spagnolo | le ultime sul possibile affare

I dirigenti della Juventus sono ancora interessati a Gonzalo Garcia, giocatore del Real Madrid. Secondo fonti vicine alla società, i bianconeri stanno monitorando da vicino la situazione dell’attaccante spagnolo. Nei giorni scorsi, sono circolate voci di un possibile interesse concreto per il calciatore, anche se non ci sono state ancora offerte ufficiali o accordi definiti. La trattativa, quindi, rimane in fase di valutazione.

di Francesco Spagnolo Gonzalo Garcia Juventus, Moretto conferma che i bianconeri continuano a seguire da vicino lo spagnolo del Real Madrid. Le ultime sull’affare. Il mercato dei bianconeri entra nel vivo con una suggestione che arriva direttamente dalla capitale spagnola. Nelle ultime ore, il nome di Gonzalo Garcia è diventato caldissimo, alimentato dalle rivelazioni dell’esperto di calciomercato Matteo Moretto. Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista ha tracciato un profilo entusiasta del giovane talento del Real Madrid, sottolineando come la Vecchia Signora sia seriamente in corsa. Gonzalo Garcia rappresenta perfettamente la nuova linea verde che il club torinese intende perseguire.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gonzalo Garcia Juventus, i bianconeri fanno sul serio per lo spagnolo: le ultime sul possibile affare Alla scoperta di Gonzalo García, l'attaccante accostato alla Juve \\ Analisi FcmNewsSport Notizie correlate Tonali Juventus, il Real Madrid può fare sul serio: il Newcastle direbbe di sì a questa offerta! Le ultime sul centrocampistadi Redazione JuventusNews24Tonali Juventus, i blancos si inseriscono nella serrata corsa al forte centrocampista sfidando le big. Gonzalo Garcia alla Juve, lo spagnolo può diventare una occasione per Comolli. Ma c’è una folta concorrenza. Gli aggiornamentidi Francesco SpagnoloGonzalo Garcia alla Juve, i bianconeri non sono l’unica squadra interessata allo spagnolo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Juventus sogna il colpo alla Morata: nuovi contatti per Gonzalo Garcia; Juventus, non solo Lewandowski: contatti per Gonzalo Garcia del Real Madrid e sfida alla Roma; Calciomercato, duello Roma-Juventus per Gonzalo Garcia: la situazione; Gonzalo Garcia verso l'addio dal Real Madrid: la Juve sulle sue tracce. Occhio al derby italiano. Moretto: Gonzalo Garcia è un nome da tenere in pista per la Juventus, ma…Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato dell'interesse della Juventus per Gonzalo Garcia: Gonzalo Garcia è uno degli attaccanti più promettenti qui ... tuttojuve.com Juventus, si punta Gonzalo Garcia del Real MadridNuovo nome per l'attacco bianconero. Ci sono stati dei primi contatti per Gonzalo Garcia, centravanti dei Blancos in uscita. juvenews.eu C’è anche Gonzalo #Garcia nella lista degli attaccanti della #Juventus! L’attaccante spagnolo classe 2004 punta a lasciare il #RealMadrid in estate per giocare con maggiore continuità e tra i tanti club interessati in tutta Europa, anche la Juve avr x.com La Juventus segue con interesse Gonzalo Garcia del Real Madrid. Il nodo è la formula: i Blancos vogliono recompra e percentuale sulla futura rivendita, condizioni su cui i bianconeri stanno riflettendo [Matteo Moretto] - facebook.com facebook