La Juventus si inserisce nella corsa all’attaccante portoghese Goncalo Ramos, con il Milan che è tra le sue principali concorrenti. A riportare la notizia, fonti vicine alla trattativa indicano che il Paris Saint-Germain non si oppone a una possibile cessione del giocatore. La società bianconera sta monitorando da vicino la situazione, mentre le trattative tra le parti coinvolte si stanno sviluppando in vista della prossima sessione di calciomercato estiva.

Gravina torna a parlare: «Non sono stato costretto a dimettermi e non ho fallito! No al commissariamento. Arbitri? Stiamo buttando fango senza sapere nulla» Como, il ds Ludi non ha dubbi: «Certi di proseguire con Fabregas. Quella sui pochi italiani in squadra è solo una delle critiche che ci fanno» Cairo svela: «De Rossi? Non la considero ad oggi un’ipotesi. Abbiamo un allenatore, D’Aversa, che stiamo valutando per una possibile permanenza» Koleosho svela: «Ho sempre tifato Milan.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Juve, è sfida al Milan per Goncalo Ramos: e il PSG non si oppone alla cessione! Il punto

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