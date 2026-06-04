golf meteo avverso al klm open guerrier spicca dopo 18 buche

Dopo le prime 18 buche del KLM Open, le condizioni meteo avverse, tra pioggia e vento, hanno rallentato molti giocatori. Solo pochi sono riusciti a completare il turno sotto par. Tra questi, un golfista si distingue, guidando la classifica provvisoria. La giornata si è conclusa con diversi giocatori ancora in difficoltà a causa del maltempo che ha caratterizzato il primo round del torneo.

Terminata la prima giornata del KLM Open, tappa consueta del Dp World Tour. Dopo le prime 18 buche sono pochi i golfisti ad aver girato sotto par, complici le condizioni meteo avverse che si sono manifestate durante la giornata odierna (pioggia e vento). Tra questi, tuttavia, si è distinto il francese Julien Guerrier, protagonista di un giro in -6 che lo ha portato direttamente in prima posizione con un margine di un colpo di vantaggio sul diretto inseguitore Joe Dean, britannico, a -5. Bene anche Sebastian Soderberg che segue a stretto gira in 3ª piazza in solitaria a -4. Tuttavia, nonostante siano pochi i giocatori che fin qui hanno girato sotto al par, la classifica risulta molto corta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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