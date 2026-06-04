Golf meteo avverso al KLM Open Guerrier spicca dopo 18 buche

Da oasport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo le prime 18 buche del KLM Open, le condizioni meteo avverse, tra pioggia e vento, hanno rallentato molti giocatori. Solo pochi sono riusciti a completare il turno sotto par. Tra questi, un golfista si distingue, guidando la classifica provvisoria. La giornata si è conclusa con diversi giocatori ancora in difficoltà a causa del maltempo che ha caratterizzato il primo round del torneo.

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Terminata la prima giornata del KLM Open, tappa consueta del Dp World Tour. Dopo le prime 18 buche sono pochi i golfisti ad aver girato sotto par, complici le condizioni meteo avverse che si sono manifestate durante la giornata odierna (pioggia e vento). Tra questi, tuttavia, si è distinto il francese Julien Guerrier, protagonista di un giro in -6 che lo ha portato direttamente in prima posizione con un margine di un colpo di vantaggio sul diretto inseguitore Joe Dean, britannico, a -5. Bene anche Sebastian Soderberg che segue a stretto gira in 3ª piazza in solitaria a -4. Tuttavia, nonostante siano pochi i giocatori che fin qui hanno girato sotto al par, la classifica risulta molto corta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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