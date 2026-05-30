Un giocatore giapponese guida l’Austrian Open a 18 buche dalla conclusione. Dopo la terza giornata, si trova in testa alla classifica, con un vantaggio sulla concorrenza. La competizione si sta decidendo negli ultimi giri, con diversi avversari che cercano di recuperare terreno. La giornata ha visto anche alcuni colpi decisivi e cambi di posizione tra i partecipanti. Domani si conoscerà il nome del vincitore.

Moving day all’insegna degli avvicendamenti alla testa della classifica. All’Austrian Alpine Open, torneo che si sta disputando nelle vicinanze di Kitzbubel, Andrew Johnston ha dovuto abdicare nei favori del giapponese Kota Kaneko che ha fatto registrare uno score in -5, risultato che lo catapulta direttamente in prima posizione ad un totale di -15, posto insidiato a stretto giro dal portoghese Ricardo Gouveia, appena dietro di un colpo. Si è ripreso dopo una seconda giornata in par il 18enne cinese Yanhan Zhou, protagonista di un giro in -5. La futura stella si trova in 3ª piazza in solitaria davanti all’olandese Joost Luiten, fermo a -12. Insidia le prime posizioni anche il giocatore di casa Bernd Wiesberger. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Il nipponico Kaneko guida l’Austrian Open a 18 buche dalla fine

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