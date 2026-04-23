Al termine delle prime 18 buche del China Open, il giocatore statunitense si trova in vetta alla classifica. Il torneo si sta disputando sui fairway del club di Shanghai, con i concorrenti che hanno completato la prima giornata. La competizione prosegue con l’obiettivo di raggiungere il miglior punteggio possibile nelle prossime prove.

Prima giornata del China Open, torneo che si sta disputando sui fairway dell’Enhance Antinig Golf Club di Shanghai, ormai in archivio. A guidare la classifica dopo 18 buche è lo spagnolo Alejandro Del Rey che, con uno score di -10 (composto da 9 birdie, 1 eagle e un bogey), si è imposto nel primo parziale. L’iberico ha staccato di un solo colpo il padrone di casa Yanhan Zhou, fermo a -9, che si è preso in solitaria la seconda piazza. Ottimo l’avvio di torneo anche del sudafricano Shaun Norris che ha girato in -8 (63 colpi) con un bogey-free-round (come il cinese Zhou) e si è guadagnato, così, il momentaneo 3º posto. Chiude la top 5 l’austriaca Berns Wiesberger a -7 in 4ª posizione e il cinese Bowen Chai a -6 in 5ª.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, al China Open guida Del Rey dopo 18 buche

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