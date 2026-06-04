L’evento si svolge allo stadio Olimpico di Roma, dove si tiene la quarta tappa stagionale della Diamond League. È l’unica tappa italiana del circuito internazionale di atletica, con atleti come Jacobs, Battocletti e Fabbri che partecipano alla manifestazione.

Il Golden Gala Pietro Mennea 2026 è pronto ad accendere lo stadio Olimpico di Roma. L’appuntamento di oggi rappresenta la quarta tappa stagionale della Dimaond League e l’unica fermata italiana del massimo circuito internazionale di atletica. In pista e in pedana ci stanno grandi nomi mondiali e una pattuglia azzurra numerosa, con 18 italiani al via. L’Italia punta soprattutto su Marcell Jacobs nei 100 metri, Nadia Battocletti nei 5000, Leonardo Fabbri e Zane Wier nel peso e Andy Diaz nel salto triplo. In gara anche Elisa Molinarolo nell’asta, Atomide Folorunso e Alice Muraro nei 400 ostacoli, Francesco Pernici negli 800, Alessia Succo e Gaida Carmassi nei 100 ostacoli, Elisa Valensin nei 200, Ludovica Cavalli e Gaia Sabbatini nei 1500. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Golden Gala, Roma si prende la Diamond League: Jacobs, Battocletti e Fabbri guidano l’Italia

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