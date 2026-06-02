Golden Gala Roma aspetta le stelle | Lyles Fabbri e i big della Diamond League già in pista

Da sportface.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'attesa per il Golden Gala Pietro Mennea 2026 è iniziata, con le atlete e gli atleti più attesi già in pista allo stadio Olimpico di Roma. Tra i nomi più rilevanti ci sono Lyles e Fabbri, insieme ai principali protagonisti della Diamond League. La manifestazione si svolge giovedì sera e vede la partecipazione di alcune delle stelle dell’atletica internazionale. La gara si preannuncia ricca di emozioni e di sfide tra i migliori del circuito.

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È ufficialmente iniziata l’attesa per il Golden Gala Pietro Mennea 2026, in programma giovedì sera allo stadio Olimpico di Roma. I primi allenamenti ufficiali allo stadio dei Marmi hanno già regalato un assaggio dello spettacolo, con alcuni grandi protagonisti dell’atletica mondiale impegnati nella preparazione verso la tappa italiana della Wanda Diamond League. Tra i nomi più attesi c’è Noah Lyles, campione olimpico dei 100 metri, subito protagonista davanti al pubblico presente. Con lui anche Akani Simbine, il pesista azzurro Leonardo Fabbri e l’astista Sandi Morris, solo alcuni dei fuoriclasse che animeranno la serata dell’Olimpico. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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