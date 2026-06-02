Golden Gala Roma aspetta le stelle | Lyles Fabbri e i big della Diamond League già in pista

Notizia in breve

L'attesa per il Golden Gala Pietro Mennea 2026 è iniziata, con le atlete e gli atleti più attesi già in pista allo stadio Olimpico di Roma. Tra i nomi più rilevanti ci sono Lyles e Fabbri, insieme ai principali protagonisti della Diamond League. La manifestazione si svolge giovedì sera e vede la partecipazione di alcune delle stelle dell’atletica internazionale. La gara si preannuncia ricca di emozioni e di sfide tra i migliori del circuito.