Andy Diaz infiamma la Capitale e vince il Golden Gala! Terza gemma memorabile il triplo è azzurro

Notizia in breve

Andy Diaz ha vinto la gara di salto in lungo al Golden Gala disputato allo Stadio Olimpico di Roma. Durante la competizione, l’atleta ha realizzato un triplo salto che ha contribuito alla sua vittoria. La serata si è svolta con temperature elevate e un pubblico numeroso. La vittoria rappresenta la terza prestazione significativa dell’atleta in questa stagione. La competizione ha visto anche altre prestazioni di rilievo, ma nessuno è riuscito a superare il risultato di Diaz.