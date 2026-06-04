Andy Diaz infiamma la Capitale e vince il Golden Gala! Terza gemma memorabile il triplo è azzurro
Andy Diaz ha vinto la gara di salto in lungo al Golden Gala disputato allo Stadio Olimpico di Roma. Durante la competizione, l’atleta ha realizzato un triplo salto che ha contribuito alla sua vittoria. La serata si è svolta con temperature elevate e un pubblico numeroso. La vittoria rappresenta la terza prestazione significativa dell’atleta in questa stagione. La competizione ha visto anche altre prestazioni di rilievo, ma nessuno è riuscito a superare il risultato di Diaz.
Andy Diaz ha infiammato la rovente serata dello Stadio Olimpico di Roma e ha vinto la gara di salto triplo che ha aperto il Golden Gala, imperdibile tappa della Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante di atletica), dettando legge in maniera perentoria in occasione della sua prima gara stagionale all’aperto e sfoggiando tutto il suo portentoso talento di fronte al proprio pubblico, tra cui era presente anche l’amata nonna Milagros, a cui va dedicata questa affermazione. Il due volte Campione del Mondo indoor ha vinto il Golden Gala per la terza volta in carriera: nel 2023 trionfò a Firenze con l’allora record italiano di 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
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