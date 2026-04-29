Andy Diaz ha annunciato pubblicamente l’intenzione di stabilire un nuovo record mondiale durante il Golden Gala di Roma. Il triplista, che quest’anno ha già conquistato il suo secondo titolo mondiale indoor consecutivo, ha dichiarato di avere grandi obiettivi per questa estate, puntando a raggiungere risultati significativi in questa competizione. La sua partecipazione al meeting romano è molto attesa dagli appassionati di atletica leggera.

Il 2026 di Andy Diaz è cominciato con il secondo titolo mondiale indoor consecutivo, ma sarà un’estate ricca di appuntamenti e sogni per il triplista azzurro, che ha promesso grandi traguardi al Golden Gala di Roma. Diaz è stato ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, il programma condotto da Ferdinando Savarese sul canale YouTube di OA Sport, dove ha parlato proprio degli obiettivi di questa stagione, che già lo ha visto protagonista a Torun. I successi con la maglia azzurra: “ Pensare ai risultati che ho ottenuto finora mi emoziona. Appartengo a questa Federazione da poco. Ho partecipato a cinque appuntamenti importanti, ho vinto tre ori e un bronzo alle Olimpiadi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andy Diaz non si nasconde: “Obiettivo record del mondo al Golden Gala. Il quarto diamante per fare la storia”

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